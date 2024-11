Trump ganhou, o Mundo toldou

A derrota de Kamala Harris foi a derrota da democracia nos E.U. e a vitória do insulto e da mentira. Acredito que Donald Trump é um cobardolas arruaceiro e sem caráter e nada do que prometeu em campanha eleitoral irá cumprir. É apenas um ricaço sem “miolos” mas os americanos, que só têm dólares na cavidade ocular acreditaram que sendo ele rico, os “americanitos” ficariam ricos também, e assim deram a vitória a um mentiroso compulsivo cujo único feito inédito foi mandar invadir o Capitólio e conseguir que o ditador Kim Jong-un, o “little rocket man” o ridicularizasse.

Eu já havia alertado que o melhor dos piores sistemas políticos estava moribundo e à beira do precipício e, segundo parece, Trump, um homem com laivos de sanidade mental duvidosa, dar-lhe-á o empurrão fatal. Rodeou-se de figuras célebres, mas sem cérebro, para enfeitar o seu governo como se fosse desfilar no 4 de julho. Fez tantas promessas que nem o mais crédulo acredita. Prometeu acabar com a guerra Rússia /Ucrânia em 24 horas, só não disse como. Prometeu o muro com a fronteira do México mas se forem os mexicanos a pagar. Disse ao Presidente palestiniano que iria acabar com a guerra em Gaza sem se aperceber que o fanatismo religioso é mais forte que o poderio bélico dos norte-americanos. Prometeu acabar com a imigração legal ou ilegal, mas faltou perceber que o Mundo de hoje é uma bola geoestratégica onde já ninguém consegue viver isolado, nem os E.U.A. Só faltou oferecer um cinto com dois coldres e dois revólveres e voltar à moda do velho Farwest, à lei do mais forte. Em suma prometeu o que até os mais ignorantes sabiam que não cumpriria mas acenou-lhes com riqueza e foi o suficiente para ganhar as eleições. Agora ficou com super poder, com maioria no senado e na Câmara dos Comuns, além de ter Elon Musk, outro ricaço sem escrúpulos , no comando da Eficiência. O mundo que se cuide, estará 5 anos a viver “no fio da navalha” com ameaças vãs, mentidos e desmentidos entre Trump e Putin, um novo cenário de “guerra fria. Porque será que ricos burros conseguem enganar pobres espertos?

E agora, como ficará o Mundo? Com os últimos acontecimentos na guerra da Rússia/Ucrânia e Trump no comando dos E.U.A, acredito que o mundo terá que preparar-se para a guerra, aliás, os Países nórdicos, Finlândia, Noruega e Suécia já anunciaram que estão a preparar-se para tal, pois já ninguém acredita que Putin acabe com a guerra se não for forçado a isso. Este insano acha-se no direito de utilizar tropas norte-coreanas e todo o tipo de armas que entender sobre o território ucraniano mas não tolera armas de longo alcance apontadas à Rússia e já ameaça com armas nucleares porque os E.U. autorizaram armas de longo alcance. Esta dualidade de critérios não pode sair de uma mente sã. A intentona de Putin tomar a Ucrânia em poucos dias irá arrastar-se para um conflito internacional por tempo indeterminado e com consequências imprevisíveis. Os países amigos da Ucrânia e fornecedores de armamento usaram contenção durante os mil dias que dura o conflito para evitar usar mísseis ocidentais e na esperança que Putn recuasse mas está visto que ele não quer abdicar do seu objetivo, tomar a Ucrânia. Os entendidos na matéria começam a aperceber-se disso e já dizem que o Ocidente esperou tempo demais para intervir.

E já que falamos em conflitos é preciso não esquecer o Médio Oriente, outra fogueira a arder à espera de combustível, já envolve Irão, Catar, Egito, Líbano e Arábia Saudita. Isto sem falar na China, Rússia e Estados Unidos que se mantêm na retaguarda a ver o que irá acontecer. Não quero ser pessimista mas a envolvência de diversos países nestes conflitos não augura nada de bom para o Mundo.

A política na Madeira não está menos explosiva, não em conflito bélico mas em conflito parlamentar onde se mete o Orçamento para discussão mas depois aparece uma moção de censura depois desce o orçamento e sobe a censura ferida de ilegalidade e preconiza-se eleições antecipadas sem que os nossos ilustres deputados consigam “descalçar a bota”. Faz-me lembrar a canção do Quim Barreiros “meto caro, tiro o carro à hora que eu quiser...” mas não é na garagem da vizinha, é na casa da democracia da RAM onde Albuquerque, prevendo a queda, já começou a campanha eleitoral afirmando que “a política regional esta refém do movimento surrealista”. Não senhor presidente do Governo, a Madeira está refém mas é da incompetência, da ganância pelo poder, dos interesses financeiros e dos tachos e penachos que nascem dentro dos próprios partidos, por gente sem escrúpulos. Desses, sim, a Madeira está refém.