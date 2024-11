Liga contra o cancro tem mais de 380 voluntários na Madeira

“O voluntário, no Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro [NRM-LPCC], representa o principal instrumento de humanização em oncologia”. Foi com esta certeza que Helena Toste Silva, coordenadora da Unidade de Voluntariado e secretária-geral do NRM-LPCC, se dirigiu aos presentes no Encontro Regional de Voluntários, que decorre, ao longo do dia de hoje, no auditório do Museu de Eletricidade - Casa da Luz.

Durante o evento foi também revelado, pelo presidente do Núcleo Regional da Madeira e coordenador nacional do Voluntariado, Ricardo Sousa, que o número de voluntários na Região aumentou.

Num encontro, onde estiveram em foco o perfil e as motivações do voluntário, Helena Toste Silvia indicou que o NRM-LPCC conta actualmente com 388 voluntários, sendo a sua maioria do género feminino e residente no Funchal.

Adiantou ainda que 23 por dos voluntários têm idade superior a 65 anos e 89 por cento não são sobreviventes de cancro.

Actualmente, são quatro os tipos de voluntariado prestado pelo NRM-LPCC: hospitalar; comunitário, entreajuda e de competências. Mas para 2025, a actual direcção quer avançar com o voluntariado de proximidade, "primeiro no Porto Santo e depois no Porto Moniz". Isto caso volte a vencer as eleições, que decorrem no fim deste ano.

Helena Toste Silva salientou, por fim, que “ o voluntariado da Liga é para a instituição um bem que engrandece o seu nome e a missão que ela tem na sociedade e, em particular, junto dos doentes oncológicos".