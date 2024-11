Joana Silva destaca medidas de prevenção do cancro

"Uma em cada duas pessoas terá um cancro ao longo da vida" mas, a "boa notícia" é que o cancro é "cada vez menos letal". Dados deixados pela deputada Joana Silva, numa intervenção no período antes da ordem do dia.

A deputada do PSD referiu as campanhas de rastreio e vacinação que decorrem, há vários anos, na Região, com resultados positivos. Destacou a importância do rastreio precoce e a divulgação das campanhas.

Joana Silva destacou o trabalho de associações e voluntários, no acompanhamento dos doentes.