PSD apresenta voto de congratulação aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelo seu aniversário

O Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar um voto de congratulação à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos pelos seus 75 anos de existência.

No documento, que dará entrada em breve na Assembleia Legislativa da Madeira, pode ler-se: “Sendo certo que, todos os dias, a bravura e entrega dos nossos bombeiros devem ser enaltecidas, nesta data especial, o Grupo Parlamentar do PSD agradece e aplaude todos os aqueles que, em particular nesta Associação Humanitária, colocam a sua vida ao serviço dos outros”.

A Associação que foi fundada em 1949, tem-se afirmado, segundo o PSD, "como resposta diferenciada e ímpar no concelho de Câmara de Lobos, sabendo adaptar-se aos desafios e às necessidades do socorro".