Director Regional das Pescas quer modelo de gestão de quotas "adaptado à realidade regional"

O director regional de Pescas, Luís Ferreira e André Moreira, representante da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, encontram-se no Chipre, para acompanhar a reunião da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico (ICCAT).

Este encontro reúne representantes de 52 países para discutir temas de conservação e gestão de espécies oceânicas migratórias, como o atum patudo e o espadarte, de relevância global e para a Madeira em particular.

A ICCAT, organização de pesca intergovernamental criada em 1969, tem como objectivo a gestão sustentável das populações de tunídeos no Atlântico e em mares adjacentes.

Como parte da União Europeia, Portugal participa das decisões da ICCAT que afectam directamente a frota pesqueira portuguesa, incluindo as embarcações de pesca de atum e outras espécies comerciais de grande valor.

No entanto, o director regional Luís Ferreira reforça "a importância de que as especificidades das Regiões Ultraperiféricas (RUP) como a Madeira e os Açores, sejam consideradas nas deliberações globais sobre quotas pesqueiras".

“Apesar de as quotas serem definidas a nível mundial, a Madeira, com suas características de pesca tradicional e o seu estatuto de ultraperiferia, precisa de um modelo de gestão mais adaptado à realidade regional”, defendeu o director regional, sublinhando que as actuais quotas das espécies comerciais se encontram “desajustadas”.

Luís Ferreira reconhece, por isso, a importância da presença neste fórum para intensificar a "pressão institucional positiva em defesa dos interesses da pesca das regiões ultraperiféricas portuguesas", durante a reunião.

A reunião do ICCAT no Chipre promete ser determinante para o futuro das pescas no Atlântico, com implicação directa para a Madeira e os Açores.

Desde a convenção para as pescas das RUP portuguesas, Madeira e Açores, que contou com a presença da Secretária de Estado, Claudia Aguiar, os governos têm unido esforços em prol do sector.

Presente igualmente nesta reunião esteve a directora regional de Pescas dos Açores, Andreia Braga Henriques.