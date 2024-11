CDS pretende Plano Regional de Restauro da Natureza

O CDS apresentou um projecto de resolução sobre o Plano Regional de Restauro da Natureza das Ilhas Madeira e Porto Santo. Sara Madalena diz que há oportunidade para reflorestação, para aposta numa agricultura sustentável e devolver fauna e flora na costa da Madeira, bem como de protecção da praia do Porto Santo.

O partido pretende que seja elaborado um Plano de Restauro de acordo com o plano europeu, mas adaptado à realidade regional.

Cláudia Gomes, do PSD, lembrou que a lei europeia refere a criação de um plano nacional, com especificidades para regiões ultraperiféricas. No fundo, é uma ajuda à União Europeia para que cumpra as metas a que se propôs. A deputada indicou que a Ministra do Ambiente já referiu que a Madeira será escutada na criação do Plano Nacional de Restauro da Natureza.

O IL apontou os objecivos que considera ser necessários constar neste documento, nomeadamente a recuperação de ecossistemas costeiros, mas também questões mais específicas como a preservação dos poios e transição para uma economia verde. O envolvimento da comunidade local deve fazer parte do plano para que esta seja uma causa colectiva. Nuno Morna garante que o partido vai acompanhar proposta do CDS.