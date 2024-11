Conheça as capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Protesto por tempo indeterminado. Greve pára meio INEM"

- "Ambulâncias inoperacionais de norte a sul são 47"

- "Sporting-Man. City. 'Importante é ganhar, e se for com assobios compro já', Amorim"

- "Benfica. Plantel encarnado motivado por Bruno Lage"

- "FC Porto. Gesto de Pepê corre mundo e pede prémio"

- "90% dos professores no topo da carreira em 2027"

- "Eleições nos EUA. 240 milhões escolhem hoje Kamala e Trump"

- "Margarida Blasco. MAI obrigada a recuar na greve dos polícias"

- "Valência. Preparada morgue para 400 vítimas"

- "Tragédia em Chaves. Menina de 8 anos vê irmão ser morto por rottweiler"

- "Função pública. Governo melhora proposta negocial"

Público:

- "Eleições EUA 2024. A escolha da democracia"

- "Harris e Trump preparam-se para fazer história, cada uma à sua maneira. Os EUA em números.

Jornal de Notícias:

- "América e o Mundo em suspenso"

- "Nunca houve tantos carros com mais de 10 anos a circular"

- "Chaves. Menino foi morto pelo rottweiler do avô"

- "Sentença. 'Sapatadas no rabo' das alunas não são crime"

- "Porto. STCP trava metrobus por falta de segurança"

- "Função Pública. Aumento salarial do Governo é poucochinho"

- "Diamantes. Kardashian compra e exibe joia de Lady Di"

- "Sporting. Amorim em duplo teste com 'rivais' do City"

- "Treinadores. Liga portuguesa é a que mais despede"

Diário de Notícias:

- "Kamala. A candidata do Partido Democrata tem apenas um ponto de vantagem face a Donald Trump, no agregado de sondagens da FiveThirtyEight, sendo a diferença menor do que a margem de erro. Kamala Harris aposta no voto feminino para tentar derrotar o candidato republicano"

- "Trump. O candidato republicano aposta na trilogia inflação, imigração e criminalidade para conquistar o eleitorado que está descontente com o rumo do país nos últimos anos. E se Kamala Harris leva vantagem nas intenções de voto do eleitorado feminino, Donald Trump lidera nos votantes masculinos"

- "Exclusivo. Processo judicial da brasileira Azul pode afetar privatização da TAP"

- "'Desautorização' do Governo surpreendeu Margarida Blasco"

- "'De que vale o estatuto?' Cuidadores pedem que cuidem deles"

Jornal i:

- "imperativo"

- "Vamos falar sobre poupança"

- "Inundações. Governo de Valência sacode culpa para Sánchez"

Negócios:

- "Era uma vez na América"

- "Câmaras pedem IVA a 6% para áreas de reabilitação"

- "União Europeia. Os pedidos do setor financeiro a Maria Luís Albuquerque"

- "Cofres vazios forçam Angola a usar fundo de abandono"

- "Função Pública. Governo ajusta aumentos mínimos para fechar acordo"

O Jornal Económico:

- "Fintechs portuguesas já captaram 1,16 mil milhões em financiamento"

- "Crise industrial na Alemanha fragiliza mais governo de Scholz"

- "Mais de 30 entidades querem água do Alqueva para o Sudoeste Alentejano e o Algarve"

- "Digi entra em Portugal com fidelização só na internet"

- "Catarina Albuquerque é uma das poderosas da Sustentabilidade para a Forbes Portugal"

- "'Miúdos que ganham dois mil euros, como em Portugal, não podem ter cláusulas de 50 milhões', Rosalia Ortega, advogada"

- "Lucro da Corticeira Amorim cai mais de 28% até setembro"

- "Banco Montepio regressa ao lucro com ganhos de 96 milhões"

- "Norte-americanos decidem hoje entre Kamala e Trump"

- "Legislar, investigar e julgar: JE e CAAD debatem amanhã independência na Justiça"

A Bola:

- "Sporting-Man. City. Mais que um jogo. Rúben Amorim despede-se hoje de Alvalade"

- "'O meu foco é o Sporting. Depois de Braga vai bater um bocadinho mais', Rúben Amorim"

- "Benfica. Desafio total: Águias nunca venceram o Bayern"

- "FC Porto. Gesto de 'fair play' de Pêpe corre mundo"

Record:

- "Sporting-Man. City. Amorim até ao fim. Rúben igual a si próprio antes da despedida de Alvalade"

- "Benfica. Fórmula Atlético em Munique. Lage monta linha de 5 a defender"

- "FC Porto. Galeno quer mais. Frustrado por ser suplente"

- "Nacional 2-0 Santa Clara"

O Jogo:

- "Sporting-Manchester City. No adeus a Alvalade Amorim defronta futuro rival em Inglaterra e tenta contrariar histórico desfavorável. Atrás da felicidade"

- "Rúben: 'Se ganhar vão pensar que sou o novo Ferguson'"

- "Guardiola: 'Gyokeres? Tenho Haaland, o melhor do mundo'"

- "Benfica. Diogo Leite defrontou sábado o Bayern e faz, para O Jogo, a análise ao adversário das águias: 'Kane é um adversário mortífero'"

- "FC Porto. Laterais têm papel central"

- "Braga. Moutinho apto para o Elfsborg"

- "V. Guimarães. Renovação deixa Charles maravilhado"

- "Nacional-Santa Clara 2-0"