1 - Trump de Volta à Casa Branca: vitória da Insatisfação Popular e os Riscos para a Democracia

A vitória de Donald Trump nas eleições representa a voz de uma população americana insatisfeita com as elites políticas e com as instituições tradicionais do país.

Com uma retórica direta e postura anti-establishment, Trump canalizou os sentimentos de frustração e revolta de milhões de cidadãos que valorizam uma figura autêntica e combativa, atraindo eleitores de perfis variados (hispânicos, afro-americanos e até mulheres). Ao mesmo tempo, os erros estratégicos dos democratas, como a insistência na candidatura desgastada de Biden, conduziram à deserção de milhões de eleitores possibilitando assim o regresso de Trump.

Esta vitória gera naturais incertezas pelo histórico de imprevisibilidade de Trump.

No cenário internacional, espera-se um agravamento das tensões comerciais com a China, e um sobressalto nas alianças com a Europa e novos “desafios” para a Ucrânia, que poderá enfrentar uma grande pressão para ceder à Rússia. No plano económico, as políticas protecionistas e os cortes fiscais previstos podem levar ao aumento da dívida e à inflação.

Se para muitos Trump é um sinal de esperança, para muitos outros é uma ameaça à estabilidade global. Aguardemos!

2 - Inundações na Espanha: um Alerta!

A crise na Comunidade Valenciana serve como um alerta para a importância da coordenação entre os diferentes níveis de governo, especialmente em situações de emergência como as causadas pelas alterações climáticas.

A descoordenação entre o Governo Central de Espanha e a Comunidade de Valência, evidenciada pelas recentes inundações, resultou numa resposta lenta e ineficiente, gerando um profundo descontentamento entre a população. A polarização política e a necessidade de autorizações adicionais para ações de resgate agravaram a situação.

Ficou claro também para outras geografias, com particularidades geográficas e climáticas, que devem antecipar-se a situações similares, aprendendo com os desafios enfrentados por Espanha.

É fundamental estabelecer protocolos de atuação claros e pré-definidos, que garantam uma resposta rápida e coordenada em caso de catástrofes naturais. A criação de sistemas de alerta precoce e a realização de simulações regulares são medidas essenciais para minimizar os impactos de eventos extremos e proteger as populações mais vulneráveis.

Neste momento de grande sofrimento para as vítimas das inundações na Espanha, expresso as minhas mais sinceras condolências e solidariedade.

3 – Orçamento do Estado 2025

Decorre nestes dias, na Assembleia da República, a apreciação na especialidade do Orçamento do Estado. Os deputados eleitos pela coligação, MADEIRA PRIMEIRO, têm colocado questões de interesse para os Madeirenses e Porto-Santenses e apresentarão propostas de alteração e de aditamento à proposta em análise. No debate na generalidade, interpelei o Senhor Primeiro-ministro relativamente a questões pendentes com a Madeira e acabei com a seguinte frase: “Sr. Primeiro-ministro este é um bom orçamento para o País, mas também pode e dever ser um bom orçamento para a Madeira”.

4 – Alojamento Universitário na Madeira recebe impulso com Novas Residências

No dia 7 de fevereiro estive, na qualidade de candidato da coligação “Madeira Primeiro” à AR, junto das instalações da Universidade da Madeira a alertar para a importância de serem resolvidas com a República algumas questões de grande interesse para aquela instituição do Ensino Superior.

Na altura destaquei a necessidade de acelerar a construção das residências universitárias atendendo ao crescimento do número de estudantes e à necessidade de aliviar a pressão sobre as famílias, que enfrentam custos elevados de arrendamento devido à escassez de alojamento.

Recentemente tive conhecimento que a Universidade da Madeira está a reforçar a sua capacidade de alojamento estudantil, com intervenções que ultrapassam os 11 milhões de euros, na Residência Nossa Senhora das Vitórias e na Quinta de São Roque, no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior (PNAES) e do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), e que o contrato de construção para a Quinta de São Roque deverá ser assinado até dezembro deste ano, com conclusão prevista para agosto de 2025, enquanto que a Residência da Carreira tem término estimado em 2026.

É, sem dúvida, motivo de grande satisfação ver que as necessidades da nossa comunidade académica estão a ser atendidas, contribuindo para um futuro mais promissor e acessível para todos os nossos estudantes.