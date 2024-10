Fique a par do que dizem os jornais nacionais

Público:

- "Sondagem. AD sobe e supera PS, que regista a maior queda. Chega é o que mais cresce"

- "Portugal em risco de não ter professores para substituir os que faltam já em 2026"

- "Mexia e Manso Neto acusados de corromper Pinho no processo EDP"

- "Hospitais do SNS. São precisos pelo menos mais 500 farmacêuticos"

- "Israel. Lei classifica UNRWA como organização 'terrorista'"

- "CCDR. Ministros da Agricultura e da Coesão vão partilhar tutela"

Correio da Manhã:

- "Motorista queimado com lesões para a vida. Rosto, braços e parte do tronco afetados, assim como as vias respiratórias"

- "Primeiros noves meses. Galp apresenta lucros recorde de 890 milhões"

- "'Macaco': 'Não sei porque estou preso'"

- "Pinho, Mexia e Manso Preto. Todos acusados de corrupção"

- "Sporting-Nacional. United quer levar Amorim"

- "AVS-FC Porto (0-5). Um rolo compressor"

- "Ponte de Lima. Aluno roubado e sequestrado à porta da escola"

- "Torres Vedras. Entra na Câmara armado e fere 4 funcionários"

- "Colapso do BES. Salgado sujeito a nova perícia neurológica"

- "Marco Paulo. Funeral custou 32.885 euros"

Jornal de Notícias:

- "MP acusa Mexia de corromper Pinho no caso EDP"

- "AVS 0-5 F. C. Porto. Triplo salto. Hat-trick de Samu em noite de gala dos dragões. Mora estreia-se a marcar na Liga"

- "Sporting. Manchester United de olho em Amorim"

- "Pretoriano. Madureira e mulher só falam se a juíza aceitar novas provas"

- "Lança pânico na câmara após despedimento do filho"

- "Tensão racial. Quase 130 mil assinaram petição contra André Ventura"

- "Educação. Falta de professores em quase todas as áreas"

- "Aveiro. Câmara quer comboios turísticos e mais tuk-tuks"

- "Prémio. Solange Kardinaly ganha Oscar da magia"

Diário de Notícias:

- "Vão faltar professores de quase todas as disciplinas em 2031"

- "Estados Unidos. A uma semana das eleições, há poucas certezas e muita ansiedade"

- "Orçamento do Estado 2025. Governo promete 'não asfixiar país com excedentes'"

- "Ferrovia. A longa viagem da CP até ter comboios em Espanha"

- "Um ano sem SEF. PSP já substituiu metade dos antigos inspetores nos aeroportos"

- "Lisboa. PS propõe suspensão de novas licenças de Alojamento Local"

- "Senida Mesi, vice-primeira-ministra albanesa: 'Dizem que a Albânia é muito mais segura do que Londres'"

- "Caso EDP. Mexia, Manso Neto e Pinho acusados de corrupção"

- "Akturkoglu. O brutal impacto nas redes sociais do Benfica"

Jornal i:

- "imperdível"

- "Duelo americano"

- "OE 2025. Alterações não deverão pôr em causa excedente"

Negócios:

- "Armindo Silva, economista. Segurança Social: Almofada das pensões 'deve ser repensada' para intervir nas crises"

- "18 Novas receitas, reformas antecipadas, aumentos. As sugestões do Livro Verde"

- "Savannah diz que haverá lítio para refinaria da Galp"

- "Radar África. Scholz vai fazer companhia a Biden na viagem a Angola"

- "Ministro das Finanças atira debate sobre o IRC para mais tarde"

- "Ações. Porta da bolsa de Lisboa quase só se abre para saídas"

- "Aeronáutica. Sem liquidez, Boeing pede 19 mil milhões a investidores"

O Jornal Económico:

- "O que muda e o que fica por resolver com o OE2025"

- "PIB deverá crescer 2,1% em 2025, com inflação de 2,3%"

- "Edição especial. Orçamento do Estado para 2025"

- "'Continuam a faltar medidas adicionais e expressivas de apoio ao investimento e ao emprego' -- entrevista [Pedro Fugas, Country Tax Leader]"

- "Consulte as simulações de IRS e IRS Jovem elaboradas pela EY para o JE"

- "Alívio no IRC e na tributação autónoma para carros. PME com corte adicional na taxa"

- "Orçamento congela IEC, abre a porta a IVA a 6% na construção e não mexe no ISV e IUC"

A Bola:

- "Man. United quer levar Amorim... e já!. Sporting exige pagamento de cláusula"

- "João Pereira na calha para a sucessão em Alvalade"

- "Aves SAD-FC Porto (0-5). Dragão poderoso com goleador de excelência"

- "Benfica. Akturkoglu marca como nunca"

- "Bola de Ouro. Rodri consagrado entre real azia"

Record:

- "Amorim vira diabo. Negociações com o Man. United muito adiantadas"

- "'Não vale a pena perguntar', treinador mantém tabu"

- "João Pereira é forte hipótese para a sucessão"

- "Aves SAD-FC Porto (0-5). Samu dá festival"

- "Benfica. Como Akturkoglu triunfou na Luz"

- "Em cerimónia boicotada pelo Real Madrid. Rodri ganha Bola de Ouro"

- "Rúben Dias é o 2.º melhor central"

O Jogo:

- "Aves SAD 0-FC Porto 5. Samu dá-lhes asas"

- "'Hat-trick' do ponta-de-lança deixou duelo resolvido antes do intervalo"

- "Sporting-Nacional. 'Estou feliz no Sporting', garantiu o técnico"

- "United vem com tudo por Amorim"

- "Imprensa inglesa garante que os red devils estão dispostos a pagar cláusula de rescisão"

- "Benfica. Akturkoglu leva oito golos em sete jogos e bate concorrência de peso. O melhor reforço do século"

- "Novo máximo da Liga em remates enquadrados frente ao Rio Ave"

- "Braga. Marcou ao Farense e vai liderar ataque frente ao Vitória. El Ouazzani é trunfo na manga para o dérbi"

- "Arouca. Sucessor de Gonzalo García pode ser anunciado hoje. Vasco Seabra favorito"

- Bola de Ouro. Espanhol do Man. City bateu Vinícius na eleição. Rodri sobe ao Olimpo"