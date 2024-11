Vanessa Cesário inspira plateia no MadIT 24 com 'Quando a Comunicação Reprograma a Inovação'

Na edição deste ano do MadIT 24, evento que decorre no Centro de Congressos da Madeira e é organizado pela Ordem dos Engenheiros da Madeira, a Professora e Investigadora Vanessa Cesário cativou a audiência com a sua palestra “Quando a Comunicação Reprograma a Inovação”. Com uma abordagem pessoal e inspiradora, Vanessa Cesário partilhou a sua própria trajectória, destacando a importância da comunicação como ferramenta essencial para a inovação e o crescimento pessoal e profissional.

Durante a preleção, a professora da UMa recorreu ao conceito da “jornada do herói” para ilustrar a evolução que cada pessoa pode experimentar ao longo da vida. “Todos temos uma jornada única, e a comunicação é fundamental para enfrentar desafios, construir ligações e inovar”, afirmou. Partilhou episódios marcantes da sua própria história, desde a infância até à realização do seu doutoramento, revelando como a sua relação com a comunicação moldou a sua trajetória.

Um dos pontos altos da sessão foi quando Vanessa Cesário comparou a vida a uma escada, onde cada degrau representa uma experiência ou emoção que impulsiona o progresso individual. “A comunicação interpessoal e com pequenas ou grandes audiências são fundamentais para o nosso crescimento,” sublinhou, enfatizando que, ao abraçar o poder da comunicação, todos podem contribuir para a inovação e deixar um impacto positivo.

A palestra de Vanessa Cesário foi recebida com entusiasmo pelo público do MadIT 24, e destacou-se como uma das apresentações inspiradoras do evento, promovendo o papel essencial da comunicação no desenvolvimento e na inovação contínua.