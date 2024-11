Bastonário da Ordem dos Engenheiros quer replicar no país a conferência 'MadIT 2024'

O Bastonário da Ordem dos Engenheiros está a ponderar replicar a conferência 'MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks', que se encontra a decorrer no Centro de Congressos da Madeira, a nível nacional. Fernando Almeida Santos reconhece a "excelência" do formato e, por isso, considera ser viável a realização de um 'PortugalIT – Portugal Innovation Talks'.

O bastonário falava para uma sala cheia. “O MadIT é uma excelente ideia dos engenheiros da Madeira”, disse, reconhecendo o facto de constituir uma marca registada a ser aproveitada como parte de uma cultura nacional. Almeida Santos, numa mensagem em vídeo, relembrou o objectivo da OE para 2024 centrado na igualdade de género na engenharia, destacou a fórmula de sucesso do MadIT centrada na ciência, tecnologia e inovação, sem esquecer a criatividade. “Tudo isto é engenharia. O conhecimento faz se com tecnologia de ponta assente na boa engenharia promovida pelos engenheiros”, ao serviço da sociedade e do desenvolvimento.

Por seu lado, Miguel Branco, responsável pela OE na Região, destacou a irreverência, inovação e criatividade do evento no Funchal, com convidados conceituados nas áreas da tecnologia, ciência, das artes e cultura. “Imagino esta conferência como livro em branco, a completar com os testemunhos de seis palestrantes convidados. É uma simbiose de várias ciências e expressões humanas”, frisou.

Nesta conferência estão também presentes alunos das escolas secundárias Francisco Franco e da Levada, neste que pretende ser um momento de inspiração para toda a sociedade, sobretudo para os mais jovens.

Ao longo da conferência, as turmas de artes da Escola Francisco Franco, sob orientação da professora Graça Berimbau, irão ensaiar através de uma sessão de live sketching, a sua visão quanto às histórias partilhadas.

A conferência “MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar” decorre no Centro de Congressos da Madeira. Objetivo: contribuir para uma “comunidade do conhecimento e da inovação” .Organizada pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros e aberta à sociedade em geral, o MadIT 2024 tem como convidados Elvira Fortunato, Hélder Sousa, Joana Mendonça, Jorge Buescu, Vanessa Cesário e Teresa Gonçalves Lobo. Um painel inspirador de “contadores de histórias” que irão partilhar histórias de vida, inovação, conhecimento e criatividade, nas áreas da ciência, da engenharia, da tecnologia, da cultura e das artes.