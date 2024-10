Secretário garante que não houve condicionamento da comunicação social

"Quais foram as razões para restringir o acesso da comunicação social a certas zonas", perguntou Nuno Morna que acusou o governo de procurar "condicionar a comunicação social" na cobertura noticiosa dos incêndios. Uma situação denunciada pelo Sindicato dos Jornalistas e que foi motivo de um voto de protesto, aprovado no parlamento regional.

"Não condicionámos o acesso a qualquer local", afirmou Pedro Ramos que lembrou a necessidade de também garantir a segurança de todas as pessoas.

O governante acusou órgãos de comunicação social de não informarem com rigor o que estava a acontecer na Madeira. Deu o exemplo de uma entrevista sua, dada na sede da Protecção Civil regional em que no ecrã aparecia a referência 'Porto Santo' ou balanços do dia com imagens da véspera.