Elvira Fortunato destaca inovação e resiliência no financiamento de projectos científicos

A cientista Elvira Fortunato sublinhou, hoje, a importância da resiliência na obtenção de financiamentos para projetos científicos, destacando como esta persistência colocou Portugal na vanguarda da investigação em electrónica e nanotecnologia. A antiga ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fazia a sua intervenção no MadIT 24, evento organizado pela Ordem dos Engenheiros, que decorre no Centro de Congressos da Madeira.

Elvira Fortunato partilhou histórias inspiradoras da sua carreira, falou sobre os desafios enfrentados na captação de fundos, em especial no início de projectos pioneiros em Portugal. Na sua intervenção deu destaque ao papel dos financiamentos europeus, como o ERC (European Research Council), que foram essenciais para concretizar avanços na electrónica transparente. Segundo nota à imprensa, um dos exemplos foi o 'Invisible Project', que só foi possível graças a um financiamento substancial conseguido, 2,25 ME, após um longo processo de candidatura. "Este apoio permitiu o desenvolvimento de ecrãs transparentes e flexíveis, tecnologia que atualmente equipa muitos dispositivos modernos como os telemóveis que usamos no quotidiano", disse.

Além da inovação em electrónica, a cientista Elvira Fortunato partilhou a sua experiência em materiais sustentáveis, como o papel e a cortiça. Explicou como a resiliência na captação de financiamento foi igualmente vital para expandir a investigação nesta área, sempre alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, destacando a criação de tecnologias de baixo impacto ambiental que beneficiam tanto a indústria como o ambiente.

A colaboração internacional e o trabalho em equipa revestem-se de especial importância na investigação científica, pelo que encorajou os presentes a superarem obstáculos com persistência. . Segundo a antiga ministra do anterior Governo da República, a busca constante por financiamento é um desafio central para quem trabalha em ciência e tecnologia, mas é igualmente uma força impulsionadora da inovação e do impacto positivo na sociedade.