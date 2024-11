"Temos qualidade, mas reconhecimento vem de fora"

Hélder Sousa, o engenheiro português vencedor do prémio IABSE 2024, na categoria 'Early career', deixou uma provocação no MadIT2024, evento da Ordem dos Engenheiros que decorre no Centro de Congressos da Madeira. “Nós somos a nata da nata, mas é preciso, por vezes, que seja alguém de fora a reconhecer a nossa qualidade”, disse.

O jovem especialista destacou a qualidade dos talentos nacionais na área da tecnologia, tendo focado a sua história na gestão e preservação de infra-estruturas, incluindo monumentos históricos como os pertencentes à UNESCO.

'Encontrar os "esqueletos" das estruturas: da inspeção à gestão com um prémio pelo meio' foi o tema da sua preleção, em que apresentou exemplos de algumas intervenções técnicas por si lideradas, em edifícios e monumentos nacionais com vista à reabilitação, através de ferramentas e modelos digitais. A digitalização a laser na modelação de estruturas e edifícios e na aplicação de modelos de trânsito (rodoviário e ferroviário) tem permitido gerir riscos, prever impactos e otimizar custos, recursos e tempo. Uma área em desenvolvimento e com grande reconhecimento internacional.

Neste contexto, o engenheiro acredita que o país tem um futuro na inovação desde que o conhecimento seja partilhado. Dirigindo-se especialmente aos jovens presentes na plateia, exortou a não terem “medo em interagir”, em aproximar-se de pessoas mais experientes, com trabalho reconhecido. “Disseminem o conhecimento, peçam por mais. Através da partilha atingimos um novo patamar do conhecimento”, sublinhou.

“Todos têm direito a dez minutos de fama, mas para que tal aconteça é preciso, por vezes, dez anos de trabalho árduo”, considera.

Hélder Sousa é investigador Auxiliar na Universidade do Minho e especialista em engenharia estrutural, com foco na resiliência de infraestruturas e análise de risco. É coordenador adjunto do Mestrado Erasmus Mundus NORISK e lidera o grupo de trabalho IABSE sobre resiliência de estruturas.

A conferência “MadIT 2024 - Madeira Innovation Talks – Contadores de Histórias de Inovação - Para Partilhar & Inspirar” decorre no Centro de Congressos da Madeira. Objetivo: contribuir para uma “comunidade do conhecimento e da inovação”.