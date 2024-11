Banda Municipal de Câmara de Lobos assinala 152.º aniversário com várias actividades

No âmbito das comemorações do seu 152.º aniversário, a decorrer entre os dias 18 e 24 de Novembro, a Banda Municipal de Câmara de Lobos preparou uma série de actividades.

No dia 18 de Novembro, pelas 20h00, realiza-se a Missa de Aniversário, no dia da fundação da nossa colectividade, a ter lugar na sede, que será presidida pelo Reverendo Pároco Padre Pedro Nóbrega, num momento aberto apenas aos músicos e dirigentes, e seus familiares, num contexto mais intimista do universo associativo.

A 22 de Novembro, pelas 20h00, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, irá decorrer o Concerto de Aniversário, aberto à comunidade em geral.

Por fim, a 24 de Novembro, realiza-se uma série de actividades, que se iniciam às 08h00 com o hastear da bandeira, na sede, passando pela Missa na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Garachico, às 09h00, contemplando uma série de visitas e cumprimentos oficiais, e terminando o dia com um almoço de confraternização.