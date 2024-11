Protecção Civil teve "trabalho brilhante na condução dos incêndios"

Pedro Ramos, secretário regional de Saúde e Protecção Civil aproveitou o 'palco' das comemorações dos 75 anos da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para enaltecer "o trabalho brilhante que foi feito na condução dos incêndios" em especial pelo Serviço Regional de Protecção Civil, mas também pelos comandos das corporações envolvidas no combate ao grande incêndio de Agosto.

Pedro Ramos criticou os partidos da oposição de "falarem do que não sabem", referindo-se ao inquérito parlamentar.

O governante, que marca presença em representação do presidente do Governo Regional, ausente "por razões de agenda", justificou, sublinhou ainda que "48 anos de autonomia é bem melhor que 50 anos de democracia", justificando a afirmação porque a Madeira desenvolveu-se mais que o país.

Ramos lembrou que desde 2015 o Governo Regional já investiu "mais de 55 milhões de euros" na Protecção Civil. Aproveitou para reivindicar, do Estado, o pagamento do meio aéreo que já custou 13 milhões de euros. "Ainda estamos à espera do estado o pagamento dos meios aéreos".

Sobre a valorização profissional, Pedro Ramos classifica 2024 de "ano bom", tendo em conta os "mais de 35 milhões a investir nos bombeiros em três anos", na certeza que "a justiça será feita', disse.