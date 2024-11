Bombeiros de Câmara de Lobos vão reforçar quadro de profissionais até 2026

Foi com "enorme satisfação" por estar a decorrer uma escola de bombeiros que Adelino Gonçalves, presidente da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos assinalou os 75 anos da corporação, actualmente "com quase 100 bombeiros no quadro activo", o que não invalida o desejo "queremos mais para servir melhor a população", afirmou.

Até final do mandato, em 2026, o dirigente apontou vários objectivos, desde completar o quadro de comando e abrir diversos concursos.

Nomeadamente admitir novos 19 bombeiros profissionais e elevar o actual quadro composto por 25 profissionais, para 45 em 2026.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos possuem actualmente uma frota composta por 24 veículos operacionais e um contingente de 96 elementos, 25 dos quais profissionais, os restantes voluntários.

A corporação possui uma equipa especializada em resgate em montanha, desenvolve presentemente a 16 escola de bombeiros, composta por 11 candidatos, e a 5a escola de infantes e cadetes, com um total de 44 crianças.