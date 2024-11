Sporting de Braga empata na Suécia e pode cair fora da zona de play-off

O Sporting de Braga empatou hoje em casa dos suecos do Elfsborg 1-1, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, arriscando ficar fora da zona de play-off da prova.

Os 'arsenalistas' ainda estiveram em vantagem, quando se adiantaram aos 66 minutos, ao beneficiarem de um autogolo do queniano Timothy Ouma, mas a equipa sueca chegou à igualdade na reta final da partida, aos 84 minutos, por intermédio do dinamarquês Emil Holten.

Com este empate, o Sporting de Braga ocupa para já um provisório 22.º lugar, com quatro pontos, e pode cair para fora da zona de play-off no final da presente ronda, quando faltam oito encontros.