Elfsborg vence para a Liga sueca antes da recepção ao Sporting de Braga

O Elfsborg, que na quinta-feira recebe o Sporting de Braga na Liga Europa de futebol, venceu hoje por 1-0 na receção ao Vasteras, em jogo 29.ª e penúltima jornada da Liga sueca, em que vinha de três derrotas.

Depois de na quarta-feira ter goleado fora o Eskilminne, por 5-0, e garantido lugar na fase de grupos da Taça da Suécia, o Elfsborg impôs-se hoje em casa, para o campeonato, com um golo de Rami Kaib, aos 45+1 minutos.

Antes da receção ao Sporting de Braga, na quarta jornada da fase de liga da Liga Europa, o Elfsborg subiu provisoriamente à sexta posição da Liga da Suécia, com 44 pontos, menos 18 do que o já consagrado campeão, Malmö (62).

Na Liga Europa, o Elfsborg é 22.º, com os mesmos três pontos do Sporting de Braga, 26.º, mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos.