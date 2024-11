Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica e Medicina Intensiva do SESARAM em formação

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através do seu Serviço de Cardiologia promoveu, em Outubro último, uma formação que incidiu sobre o sistema de Assistência Ventricular Esquerda Percutâneo.

A formação de carácter multidisciplinar decorreu no Laboratório de Hemodinâmica e contou, com a participação de elementos dos Serviços de Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica e Medicina Intensiva, abrangendo 18 médicos, 29 enfermeiros e 6 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica.

A formação teve a duração de 3 dias e foi dividida em sessões teórico-práticas. Nas sessões teóricas foram abordados tópicos como o funcionamento geral do dispositivo; o treino de implantação percutânea num simulador real ‘hands-on’; a preparação e o funcionamento dos menus da consola que controla o dispositivo e a resolução de problemas.

No último dia de formação a equipa de cardiologia de intervenção realizou, um tratamento de angioplastia coronária com ‘stent’. "A intervenção decorreu com sucesso e o utente está estável", refere a nota de imprensa.