30 profissionais do SESARAM recebem formação sobre Directivas Antecipadas de Vontade

Cerca de 30 profissionais da equipa do Serviço de Cuidados Paliativos e outros profissionais de saúde do SESARAM participaram, esta terça-feira, dia 28 de Outubro, numa acção de formação contínua sobre Directivas Antecipadas de Vontade.

Esta iniciativa decorreu no Centro de Formação e teve por objectivos gerais "capacitar os profissionais de saúde para poderem compreender, respeitar e implementar as directivas antecipadas de vontade, promovendo uma prática de cuidados centrada na pessoa doente, que respeite a autonomia e as preferências individuais em relação aos tratamentos médicos, em especial em situações de fim de vida".

Esta acção teve por formador Rui Carneiro, especialista em Medicina Interna com pós-graduação em Medicina da Dor, exercendo funções de Assistente Hospitalar no Departamento de Medicina Interna, UCI e Urgência do Hospital da Luz arrábida.