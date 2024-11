Madeira com 70% das vagas do internato médico para 2025 satisfeitas

No próximo ano, 50 novos médicos internos deverão iniciar no Serviço de Saúde da Região (SESARAM) a sua formação especializada, garantindo, desta forma, a satisfação de 70% das 72 vagas solicitadas pela Madeira à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

Neste conjunto incluem-se quatro vagas para especialidades carenciadas e cujos médicos irão fazer a sua formação noutras unidades de saúde do País, por via de protocolos estabelecidos. É o caso da Angiologia e Cirurgia Vascular, das Doenças Infecciosas, da Oftalmologia e da Anatomia Patológica. Para cada uma delas foi atribuida uma vaga à Madeira.

De fora ficaram, uma vez mais, a Pedopsiquiatria e a Psiquiatria, duas áreas em que a Região tem falta de médicos para responder às suas necessidades, obrigado, isso, o SESARAM a procurar profissionais já formados e que queiram vir trabalhar para a Madeira.

Perante estes números. Pedro Ramos diz-se satisfeito com as vagas atribuídas à Madeira, após trabalho colaborativo com todas as entidades envolvidas no processo, salientando, além das áreas carenciadas, as 16 vagas para Medicina Geral e Familiar, que vão permitir "complementar" a cobertura total de médico de família de que a Região já beneficia. "Acho que tivemos uma atenção especial do Governo [da República] para as vagas de 2025", rematou o secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

No conjunto, foram estas as especialidades contempladas nas 50 vagas para o internato médico do próximo ano atribuídas à Região: Anatomia Patológica (1); Urologia (1); Saúde Pública (2); Penumologia (1); Pediatria (1); Patologia Clínica (1); Otorrinolaringologia (1); Ortopedia (1); Oncologia Médica (1); Oftalmologia (1); Neuroradiologia (1); Neurologia (1); Nefrologia (1); Medicina Interna (4); Medicina Intensiva (2); Medicina Geral e Familiar (16); Medicina Física e Reabilitação (1); Hematologia Clínica (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Gastrenterologia (1); Edocrinologia (1); Doenças Infecciosas (1); Cirurgia Pediátrica (1); Cirurgia Geral (1); Cardiologia (1); Angiologia e Cirurgia Vascular (1) e Anestesiologia (3).