Cerca de cerca de 1.700 aves em exposição no Funchal este fim-de-semana

O Pavilhão dos Trabalhadores do Funchal está de portas abertas ao público, neste fim-de-semana.

O espaço, localizado em Santo António, acolhe uma exposição do 1.º Campeonato Internacional Ornitológico, que conta com cerca de 1.700 aves, de 134 expositores de vários países da Europa, entre os quais Portugal, Espanha, Bélgica, Holanda, Itália e França.

A embelezar o evento estão presentes várias empresas privadas com 'stands' prontos a receber o público, neste sábado, das 9 às 21 horas e no domingo, das 9 às 16 horas.

O Madeira International Bird Exhibition (MIBE 2024), organizado pela Associação de Ornitológica da Madeira, juntou todos os expositores e criadores regionais (incluindo de outras entidades ornitológicas) e foi também apoiado pela Federação Ornitológica Nacional Portuguesa, Confederação Ornitológica Mundial e Ordem Mundial de Juízes.

Na inauguração, que decorreu, ontem, participaram, entre as várias entidades, associados e visitantes, o secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, em representação do Governo Regional da Madeira; Clara Noronha, em representação do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura; o engenheiro Manuel Filipe, em representação da Secretária Regional da Agricultura, Ambiente e Pescas,; Helena Leal, em representação da Câmara Municipal do Funchal e Ricardo Sutil, em representação da Federação Ornitológica Nacional Portuguesa.

O presidente da direcção e director-geral da comissão de organização, João Fernandes, abriu a cerimónia com um discurso emotivo, apelando a que "as entidades continuem a apoiar estas iniciativas", e acima de tudo, "que os amantes da modalidade se juntem e se unam em prol de um desenvolvimento sustentado da prática".

Resta dizer que o MIBE 2024 tem entrada livre.