Ecos Machico lança 'Guia de Acessibilidades aos Ecossítios' do concelho

O projecto Ecos Machico lançou, hoje o 'Guia de Acessibilidades aos Ecossítios'. A publicação tem como objectivo "dar a conhecer aos visitantes alguns dos principais ecossítios de fácil visitação, distribuídos pelas cinco freguesias de Machico".

“Este documento veio sobretudo, preencher uma necessidade dos visitantes em Machico. Além de uma visita ao centro e às praias de qualidade, o visitante procurava rotas de curta duração, onde possam conhecer pontos de interesse natural e/ ou cultural, em alternativa aos percursos pedestres de média e grande dimensão, refere a coordenadora do projecto Ecos Machico, Ana Neves.

A responsável indica ainda que este é o quinto roteiro/ guia de visitação lançado e que, no âmbito deste projecto, deverão ser lançados dois novos volumes em 2025.

Neste guia, além da sua localização, poderá encontrar informações e curiosidades dos ecossítios seleccionados, assim como sugestões de percursos pedonais de curta dimensão. Ao longo destes percursos delimitados, o visitante irá encontrar alguns dos pontos de interesse que permitiram a classificação destes de locais como ecossítios.

Refira-se que são considerados ecossítios todos os sítios dentro das delimitações do concelho de Machico, que apresentem características notáveis do ponto de vista de biodiversidade, da geodiversidade e da história e cultura do povo machiquense.

"Este documento em particular, vem completar o trabalho desenvolvido pela equipa Ecos Machico, em criar alternativas aos 'hotspot' do concelho, contribuindo para os princípios de sustentabilidade territorial deste projeto, e sobretudo dar a conhecer a diversidade do concelho”, reforça Ana Neves citada em nota de imprensa.

O guia hoje lançado está disponível gratuitamente através do site oficial www.ecosmachico.pt.

O Ecos Machico, é um projecto promovido pela Câmara Municipal de Machico e Associação Insular de Geografia.