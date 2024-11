Funchal atribui 2 milhões para arrendamento e 1,6 milhões para medicamentos em 2024

Foi, hoje, aprovado na reunião de câmara do executivo funchalense, um conjunto de apoios às famílias, referente a processos de subsídio ao arrendamento e comparticipação de medicamentos.

Ao nível do arrendamento, Cristina Pedra destacou que “o subsídio de arrendamento até este mês de 2024 já constitui 2 milhões de euros pagos” e que, de acordo com a autarca, beneficiou "1.000 famílias com dificuldades em cumprir os custos com o arrendamento".

“Trata-se de um apoio crucial para muitas famílias do Funchal”, sublinhou Cristina Pedra, citada em nota de imprensa.

Além disso, a presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou a atribuição de 94 processos de apoio à aquisição de medicamentos, "uma medida que já cobriu 6 mil munícipes, com um investimento total de 1,6 milhões de euros", apontou.

Cristina Pedra destacou ainda a aprovação das condições de utilização do parque de estacionamento disponibilizado pelo Colégio do Infante Dom Henrique, no Caminho do Monte, aos fins-de-semana e durante a paragem do ano lectivo, mediante o pagamento de tarifário, conforme regime estabelecido. A presidente indicou que o estacionamento "vai contribuir para o aumento da oferta de 30 lugares na freguesia do Monte".

Na reunião de câmara de hoje foi igualmente aprovado um voto de pesar pelo falecimento de Edgar Aguiar, por iniciativa da posição.