Câmara do Funchal aprova voto de pesar pelo falecimento de Edgar Aguiar

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, hoje, na reunião semanal do executivo, um voto de pesar pelo falecimento de Edgar Aguiar. A iniciativa foi apresentada pelos vereadores da 'Confiança' e foi aprovado por unanimidade.

"A morte de Edgar Aguiar, ocorrida na madrugada do dia 1 de Novembro, aos 67 anos, representa uma perda significativa para a cidade do Funchal e para a Região Autónoma da Madeira", destaca a coligação em comunicado de imprensa.

Morreu Edgar Aguiar Faleceu esta sexta-feira, 1 de Novembro, Edgar Aguiar, responsável pelo conselho de administração do grupo 'O Liberal', da revista 'Saber' e do 'Tribuna da Madeira'.

A 'Confiança' recorda, no mesmo texto o "percurso de vida exemplar e multifacetado" de Aguiar, que se estendeu desde o sector da hotelaria até ao mundo do Direito e do Empreendedorismo, "onde deixou um legado profundo e duradouro",

Natural do Funchal, Edgar Aguiar iniciou a sua carreira profissional na hotelaria, primeiro no Madeira Hilton, e depois no Brasil, onde, paralelamente ao trabalho, concluiu a sua licenciatura em Direito pela Universidade Federal do Pará. Em 1988, regressou à Madeira, onde exerceu uma prestigiada carreira como advogado, inscrevendo-se na Ordem dos Advogados Portugueses e mantendo-se como membro durante 36 anos. Para além do Direito, Edgar Aguiar foi um empreendedor nato, destacando-se pelos seus investimentos e contribuições em diversas áreas.

Desde 1997, desempenhou um papel preponderante no sector da Comunicação Social, onde foi director da revista 'Saber Madeira' e liderou durante 25 anos o semanário 'Tribuna da Madeira' e a revista 'Fiesta!'. Em 2007, fundou o 'Diário Cidade', o primeiro jornal gratuito da Madeira, que "marcou um contributo pioneiro na imprensa regional", recordam os vereadores na CMF.

A coligação recorda ainda que, para além das suas actividades profissionais, Edgar Aguiar "deixou uma marca profunda pelo seu compromisso cívico", evidenciando que, como membro do Rotary Club do Funchal, desde 1997, assumiu várias vezes a presidência e "destacou-se pela dedicação ao serviço comunitário, onde a causa Rotária beneficiou da sua inestimável colaboração".