Portugal com 22.933 euros ocupa 18.º lugar da UE no salário médio anual ajustado

O salário médio anual ajustado a tempo inteiro dos trabalhadores na União Europeia teve, em 2023, um aumento homólogo de 6,5% para os 37.900 euros, com Portugal no 18.º lugar, com 22.933 euros, divulga hoje o Eurostat.

De acordo com os dados publicados pelo serviço estatístico da UE, os salários médios anuais ajustados a tempo inteiro mais elevados foram apresentados pelo Luxemburgo (81.100 euros), seguido pela Dinamarca (67.600) e a Irlanda (58.700).

No extremo oposto, com os menores salários, estão a Bulgária (13.500 euros), a Hungria (16.900 euros) e a Grécia (17.000 euros).

Portugal está no 18.º lugar entre os 27 Estados-membros com um salário médio anual ajustado a tempo inteiro de 22.933, que se compara com os 21.131 apresentado em 2022.