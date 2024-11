Funchal em 16.º lugar nas cidades com restaurantes veganos de Portugal

"Nos últimos anos, o estilo de vida vegano tem conquistado um número crescente de adeptos, impulsionado por questões ambientais, éticas e de saúde", começa por referir o portal Holidu, que elabora uma lista das 30 cidades portuguesas onde é mais fácil aos vegetarianos encontrarem restaurantes com opção ao seu estilo alimentar. Funchal não está bem classificado, ocupando a segunda metade da tabela de 30.

"As pessoas estão cada vez mais conscientes dos impactos das suas escolhas alimentares e, por isso, optam por uma alimentação baseada em plantas", acrescenta o portal na sua análise. "O que antes era visto como uma dieta restrita, com opções limitadas a legumes e leguminosas, hoje transformou-se num universo gastronómico variado, saboroso, e premiado com estrelas Michelin, com pratos que agradam até os paladares mais exigentes", justifica esta listagem "para ilustrar os melhores destinos para quem segue essa tendência".

O portal de reservas para casas de férias, que "utilizou os dados da Happy Cow e identificou as cidades portuguesas com a maior oferta de restaurantes voltados para o público vegano e vegetariano", coloca a capital madeirense em 16.º, com apenas 3 restaurantes vegetarianos e veganos e 100 opções destas refeições nas ementas.

A liderança é de Lisboa, seguida do Porto e a seguir por Braga.