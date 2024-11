Livro 'O 25 de Abril na Madeira' apresentado a 21 de Novembro

O livro 'O 25 de Abril na Madeira: tensões sociais e políticas em 1974-75, à Luz da Imprensa regional', de Lino Bernardo Calaça Martins, editado pela Imprensa Académica, será apresentado a 21 de Novembro, às 19h00, na Sala Madeira do Hotel PortoBay Liberdade.

A iniciativa contará com a presença de Bernardo Trindade, administrador do Porto Bay Hotels & Resorts e do escritor e economista João Abel de Freitas, membro da antiga Junta do Planeamento da Madeira (1975), que fará a apresentação da obra.