Livro 'Ilha da Madeira - A Pérola do Atlântico' lançado no Rio de Janeiro

Em homenagem aos avós madeirenses, a escritora Ana Brites Freitas lançou, ontem, dia 29 de Outubro, no Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro, o livro 'Ilha da Madeira – A Pérola do Atlântico'.

A Bordal esteve presente neste evento e foi parceira neste projecto bem como a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, a Associação de Promoção da Madeira, o IVBAM e a Blandy´s. Além disso contou com o apoio da Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria do Rio de Janeiro.

Na mesma data do lançamento, a versão digital do livro, com acesso gratuito, ficou disponível no instagram oficial da publicação @lhadamadeiralivro.