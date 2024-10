25 escolas certificadas pelo programa 'EDUCAmedia'

Serão certificadas, amanhã, 25 escolas da Madeira no projecto do programa 'EDUCAmedia', que visa introduzir novos métodos pedagógicos, promover novas técnicas de ensino e formas alternativas de aprendizagem activa, através do contacto com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), com os media e com o audiovisual.

A cerimónia de entrega das certificações e selo de excelência acontece, pelas 10h30, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, e contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho.