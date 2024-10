Sapadores do Funchal têm maior auto-escada de Portugal e Espanha?

Foi à margem das comemorações do 136.º aniversário da corporação de Bombeiros Sapadores do Funchal que o comandante José Minas disse estar satisfeito em relação aos meios materiais que a unidade dispõe. O comandante mostrou o seu regozijo dando prova dessa satisfação: “Temos uma auto-escada de 55 metros de altura, a maior da Península Ibérica”. Prosseguindo que os elementos da unidade funchalense já haviam realizando testes, "e não temos problemas em aceder aos pisos superiores", garantiu aos jornalistas após a efeméride.

Antes de verificarmos se é ou não a maior escada de todas as diferentes corporações de Portugal e Espanha, convém recordar que foi em 2011, há precisamente 13 anos, que o município do Funchal adquiriu uma viatura-auto com escada giratória com os tais 55 metros.

Fruto da evolução urbanística da cidade com a construção de edifícios em altura quer destinados à habitação quer à hotelaria ou serviços, o objectivo desta aquisição era dar resposta a situações de emergência que viessem a ocorrer.

O equipamento permitiria a intervenção em novos pólos urbanos de habitação colectiva sendo que a estimativa mais optimista poderia atingir até ao 27.º andar de um prédio com uma cércea com parâmetros aos que existem no mercado imobiliário. Entre as especificidades do equipamento, conta uma base giratória e permite uma orientação da escala numa rotação de 360 graus nos dois sentidos.

A viatura é ainda composta por uma escada com seis lanços de degraus com revestimento isolador de temperatura, ascensor para duas pessoas e cesta com capacidade para três pessoas. À data tratou-se de um investimento global ligeiramente superior a um milhão de euros.

Ora, nessa mesma ocasião, há 13 anos, Miguel Albuquerque, na qualidade de presidente da edilidade, lembrou as catástrofes que assolaram o Funchal em 2010, e elogiou a coragem dos bombeiros prometendo que a segurança das populações seria uma prioridade. Prioridade que, aliás, foi reiterada por Francisco Jardim Ramos, secretário regional com a pasta da protecção civil, aproveitando a cerimónia para anunciar a aquisição de mais equipamentos.

Passado estes 13 anos será que os Sapadores do Funchal continuam a ter a maior auto-escada da península?

Numa pesquisa curiosamente verificamos que em 2018, os Bombeiros Voluntários de Taipas anunciavam com alarde ter a maior auto-escada do país. Na descrição sucinta, lê-se que o comprimento é de 54 metros, ou seja maior do país, mas com menos um metro dos Sapadores do Funchal. O equipamento custara 250 mil euros em segunda mão. Também os Bombeiros de Torres Novas possuem uma com 54 metros de comprimento.

Auto-escada dos Bombeiros das Taipas

Mas será que em Espanha não existem uma auto-escada com maior projecção? Os jornais de Vigo publicaram em Janeiro deste ano que o município abrira concurso para a aquisição de uma superestrutura com 64 metros de comprimento, de resto para substituir a actual cuja extensão é de 55 metros, lê-se.

Também os médios de informação veicularam em 2008 que a corporação de Bombeiros de Valência, em Espanha, tinham uma auto-escada de 55 metros e que a mesma superava aquela que os colegas de Madrid tinham, uma com 53 metros de comprimento, todavia, mais recentemente, em 2023, os bombeiros da capital espanhola fizeram uma demonstração do novo veículo com braço articulado cujo comprimento tem 70 metros e com uma capacidade até cinco pessoas na plataforma superior.

Bombeiros de Vigo

“A sua polivalência permite realizar todo o tipo de trabalhos em altura desde a extinção de incêndios até ao resgate de pessoas”, descreve a apresentação do vídeo.

Bombeiros de Madrid dispõem de auto-escada com braço com 70 metros de comprimento