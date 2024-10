Benfica e Santa Clara discutem lugar nas meias-finais da Taça da Liga

O Benfica, recordista de troféus, recebe hoje o Santa Clara, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga de futebol, com os 'encarnados' à tentarem juntar-se ao Sporting na 'final four' da competição.

O jogo no Estádio da Luz, com início às 20:15, é o segundo da 18.ª edição da Taça da Liga, esta época com formato novo, a disputar-se apenas a partir dos 'quartos', com os seis primeiros da I Liga de 2023/24 e os dois primeiros da II.

O Benfica, vice-campeão em título, defronta hoje o campeão da II Liga da época passada, depois de o Sporting, campeão do escalão maior, ter derrotado na terça-feira o Nacional (3-1), 'vice' da II Liga transata, marcando encontro nas meias-finais com FC Porto ou Moreirense.

Esta será a segunda vez que Benfica e Santa Clara se encontram em jogo da segunda competição organizada pela Liga de clubes, depois de os dois emblemas se terem defrontado, também na Luz, na época de 2011/12, então com triunfo dos lisboetas, por 2-0.

Benfica (com sete títulos), Sporting (quatro), Sporting de Braga (três e campeão em título), FC Porto (um) e Moreirense (um) são as equipas que já venceram a Taça da Liga, juntamente com Vitória de Setúbal, na estreia (2007/08) e que atualmente disputa os campeonatos distritais.

Na quinta-feira, o calendário dos quartos de final fica completo, com o dérbi minhoto Sporting de Braga-Vitória de Guimarães (18:45) e com o FC Porto-Moreirense (20:45), numa edição que terá a 'final four' entre 07 e 11 de janeiro, em Leiria.

Programa da edição 2024/25 da Taça da Liga:

- Quartos de final:

- Ontem

Sporting - Nacional, 3-1

- Hoje

Benfica - Santa Clara, 20:15

- Quinta-feira, 31 out:

Sporting de Braga -- Vitória de Guimarães, 18:45

FC Porto -- Moreirense, 20:45

- Meias-finais (07 e 08 jan 2025):

Jogo 1: Sporting - FC Porto/Moreirense

Jogo 2: Benfica/Santa Clara - Sporting de Braga/Vitória de Guimarães

- Final (11 jan 2025):

Vencedor jogo 1 - Vencedor jogo 2