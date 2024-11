Abaixo-assinado no Castelejo pedindo transporte público

Foi para dar mais força a uma reivindicação da população do sítio do Castelejo, no Estreito de Câmara de Lobos, que a CDU ajudou a dinamizar um abaixo-assinado com a exigência da reposição do serviço de transporte público até ao alto da Estrada Nova do Castelejo.

Na ocasião, Ricardo Lume disse que "o Governo Regional e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, como autoridade de transporte público, 'viraram as costas' à população do Alto do Castelejo, a pretexto do encerramento da Estrada José Avelino Pinto que faz a ligação à Fajã das Galinhas". Actualmente a carreira n.º 3 da Rodoeste que servia toda esta localidade deixou de fazer a ligação até ao Alto do Castelejo, passando a ter o seu término no entroncamento entre a Estrada Nova do Castelejo com a Estrada José Ângelo Pestana de Barreto.

Refere a CDU em comunicado que em causa estará meio quiilómetro de estrada, com um declive acentuado, onde existem várias habitações. A população vê-se, agora, forçada a percorrer longas distâncias a pé, independentemente do estado do tempo ou das suas condições de saúde, incluindo as crianças.

"O que também está a revoltar a população é o facto de na primeira viagem e na última viagem do dia da carreira n.ª3 da Rodoeste o autocarro passar pelas paragens que foram supridas, mas fora de serviço, demonstrando que é possível repor o serviço de transporte público até ao Alto do Castelejo", podemos ler no comunicado.

Ricardo Lume vincou que "a população está revoltada com esta situação e já recolheu mais de 300 assinaturas para um abaixo-assinado a enviar ao Governo Regional, à Câmara Municipal de Câmara de Lobos e à administração da Rodoeste a reivindicar que seja reposto o transporte público no Alto do Castelejo".