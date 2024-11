Funchal realiza curso de integração para novos fiscais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) deu início, ontem, a um curso de integração na Carreira Especial de Fiscalização para 12 novos quadrados que foram admitidos após um rigoroso processo de seleção em agosto de 2024.

"O início do procedimento do concurso foi feito em Julho de 2023, registando-se 622 candidaturas", revela a autarquia à imprensa.

A vereadora Ana Bracamonte realça “o importante passo para fortalecer a equipa de fiscalização, cuja função é garantir a ordem e o cumprimento das normas no município”, sublinhado que “a iniciativa está alinhada com a estratégia de gestão do atual executivo”.

A autarca recorda que a Câmara tem implementado políticas de valorização dos Recursos Humanos, tendo sido contratados 260 novos trabalhadores em diversas áreas, como Assistentes Operacionais e Técnicos Superiores. A formação contínua é também uma prioridade, totalizando até agora 24.477 horas dedicadas ao desenvolvimento profissional dos colaboradores.

O curso, que decorrerá até Maio de 2025, será ministrado pela Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL). Os objectivos incluem a criação de uma formação sólida, avaliação de competências e promoção da integração dos novos fiscais, preparando-os para os desafios da fiscalização na cidade.