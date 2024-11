Voo da Binter com destino a Canárias atrasa 5 horas e deixa passageiros indignados

O voo NT 4073 da Binter, com saída programada do Funchal hoje, às 14 horas, rumo a Gran Canária, sofreu um atraso de cinco horas, devido a uma avaria.

A situação motivou a indignação dos passageiros, que chegaram a estar retidos dentro do avião, durante uma hora, sem qualquer ventilação.

O relato chegou ao DIÁRIO, por via de Ruben Gomes.

O passageiro dá conta que à chegada a bordo, foi-lhes entregue um leque, mas só ao fim de uma hora (e várias reclamações devido ao calor) foram abertas das portas da aeronave.

Na ocasião, e segundo o relato, ter-lhes-á sido informado que "o avião afinal tinha uma avaria no motor e no software" e que a partida seria adiada para as 19 horas.

Entretanto, e de acordo com a informação constante no site da ANA - Aeroportos de Portugal, o voo terá voltado a ser reprogramado para as 21 horas, não havendo porém informação de que já descolado.

Ruben Gomes regista ainda a "falta de apoio" por parte da companhia.

"Só nos informaram para resolver tudo no site da Binter, tendo pessoas a perder também outras ligações e voos, o qual ninguém se responsabilizou por esta falta de profisionalismo (...)", refere o passageiro.