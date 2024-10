Funchal já ouviu várias entidades sobre novo regulamento do ruído

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, "reuniu-se, ontem, com diversas entidades, incluindo a PSP, ARAE, UCAD e Casa de Saúde São João de Deus, para discutir a proposta de alteração do regulamento de horários de funcionamento de estabelecimentos e atividades ruidosas. Esta auscultação às diferentes entidades teve início na semana passada, com as Juntas de Freguesia", informa em nota a autarquia.

Recorde-se que "a proposta de regulamento, aprovada em reunião de Câmara no dia 17 de Outubro, está em discussão pública, por um período de 30 dias úteis, até 5 de Dezembro", diz a CMF. "A proposta do novo Regulamento Municipal define novos horários de funcionamento para estabelecimentos e atividades ruidosas durante o período noturno, que para além do regime geral, identifica três áreas específicas da cidade: o Centro Histórico, a Zona Velha da Cidade e a Rua das Fontes e Calçada de São Lourenço, cujos horários são diferenciados de domingo a quinta-feira, sextas, sábados e vésperas de feriados".

Refira-se que "entre as alterações propostas, destaca-se o horário diferenciado para as esplanadas, que têm de encerrar 30 minutos antes do horário de fecho do estabelecimento, e a introdução de limitadores acústicos", sendo quiçá a proposta mais polémica e que gerou algum desagrado dos empresários da noite funchalense, nomeadamente da zona velha da cidade.

Cristina Pedra "fundamenta a redução dos horários com a necessidade de 'garantir um equilíbrio entre o direito ao descanso e o direito à atividade económica'", recorda a nota da CMF, sendo que "com estas reuniões, 'a autarquia do Funchal demonstra o compromisso em ouvir as preocupações das diversas entidades envolvidas, assegurando que as alterações contribuam para um Funchal mais tranquilo, equilibrado e seguro'", sustentou a presidente da Câmara Municipal do Funchal.