Marcos Freitas foi, hoje, afastado na ronda de 32 do WTT Champions Frankfurt, que reúne na cidade alemã os atletas melhores classificados no ranking mundial.

O mesa-tenista madeirense, número 46 do ranking mundial, perdeu por 1-3 no encontro frente ao germânico Dang Qiu (13.º), campeão da Europa de singulares em 2022 e vice-campeão do mundo de equipas no mesmo ano. No ano passado, sagrou-se campeão da Europa de equipas e pares mistos.