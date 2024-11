Bruno Fernandes marca de penálti no empate entre Manchester United e Chelsea

Manchester United e Chelsea empataram hoje 1-1, na 10ª ronda da Liga inglesa de futebol, com o internacional português Bruno Fernandes a apontar o golo da futura equipa de Rúben Amorim da marca dos onze metros.

Depois de uma primeira parte bastante disputada, mas sem golos, os 'red devils' adiantaram-se no marcador aos 72 minutos, com o médio criativo luso a concretizar com sucesso um penálti para a formação da casa.

Mas o Chelsea respondeu apenas quatro minutos depois, através do equatoriano Moises Caicedo, que restabeleceu a igualdade.

A formação de Manchester, que já oficializou a contratação do técnico português Rúben Amorim ao Sporting, avançou para o 13.º lugar, com 12 pontos, enquanto os 'blues' estão no quarto posto, com 18 pontos, atrás do Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo (19 pontos), do Manchester City (23) e do Liverpool (25).