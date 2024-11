Em 6 horas choveu 67,8 litros por metro quadrado no Areeiro

Dos 85,3 litros de chuva por metro quadrado (mm) registados este domingo, até ao meio-dia, na estação meteorológica do Chão do Areeiro, nas 6 horas de precipitação mais intensa (entre as 02H51 e as 08:50 horas) o acumulado atingiu os 67,8 mm/6h, quantidade condizente com os critérios para a emissão de aviso vermelho (> 60mm/6h).

Até a última hora (13h00), 11 das 20 estações meteorológicas da rede do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na Ilha da Madeira, Porto Santo e Selvagens) registaram quantidades de precipitação correspondentes a 19 avisos meteorológico, sendo 12 condizentes com aviso amarelo (9 para o intervalo de 1h, 3 para o intervalo de 6h), 6 para aviso laranja (2/1h, 4/6h), e 1, o extremo (6h) no Chão do Areeiro, para aviso vermelho. Que esteve ‘à bica’ de também ser registado no Monte. Ficou a pouco mais de meio litro de atingir valor para situação meteorológica de risco extremo.

Eis as quantidades e localidades/estações onde a chuva atingiu valores extremos de aviso laranja (de 21 a 30 mm/1h e de 40 a 60 mm/6h) e amarelo (de 10 a 20 mm/1h e de 30 a 40 mm/6h).

No laranja: Prazeres (23,6 mm/1h e 47,9 mm/6h); Monte (21,6 mm/1h e 59,3 mm/6h); Pico do Areeiro (55,0 mm/6h); Pico Alto (50,0 mm/6h).

No amarelo: Santa Cruz/Aeroporto (14,9 mm/1h e 39,0 mm/6h); Funchal/Observatório (11,9 mm/1h e 34,2 mm/6h); Ponta do Sol/Lugar de Baixo (15,9 mm/1h e 30,8 mm/6h), Cancela/SRPC (11,9 mm/1h); Quinta Grande (10,7 mm/1h); Ponta do Pargo (12,8 mm/1h), Pico do Areeiro (15,2 mm/1h), Chão do Areeiro (20,4 mm/1h); Pico Alto (16,4 mm/1h).

Conforme previsto a precipitação mais significativa foi registada na costa sul e regiões montanhosas da ilha da Madeira (estiveram sob aviso laranja), e pouco significativa na costa Norte e no Porto Santo (aviso amarelo). Sem registo de precipitação, apenas a estação da Selvagem Grande.