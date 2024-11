Chuva e vento forte este domingo na Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje céu muito nublado, com abertas a partir da tarde.

Estão previstos períodos de chuva, por vezes forte, durante a manhã, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde. A este propósito, recorde-se que a costa Sul e regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja. O aviso vigora entre as 6h00 e as 12h00 de hoje.

Elevado para laranja aviso devido a chuva forte na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de elevar para laranja o aviso devido a chuva forte na costa Sul e regiões montanhosas da Madeira.

A costa Norte da ilha e o Porto Santo permanecem sob aviso amarelo.

Aviso amarelo para precipitação forte este domingo O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo, este domingo, dia 3 de Novembro, devido a precipitação por vezes forte.

O IPMA esclarece que a precipitação que está prevista para o arquipélago da Madeira é devida a uma ondulação frontal de actividade moderada a forte e não está relacionada directamente com a tempestade Patty.

Chuva forte prevista para a Madeira "não está relacionada directamente com esta tempestade" Patty O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) revela que "a tempestade subtropical Patty, nomeada hoje pelo National Hurricane Center (NHC), estava às 12 UTC de hoje centrada perto de 39N 33W, com uma pressão mínima no seu centro de 982 hPa".

O vento será moderado a forte (20 a 40 km/h) de Sudoeste, com rajadas até 70 km/h nas terras altas, enfraquecendo no final do dia.

Está prevista uma pequena subida da temperatura mínima

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar será de 23/24 graus.