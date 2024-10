Portugal inicia qualificação para o Europeu sub-17 feminino a golear a Eslovénia

A seleção portuguesa feminina de futebol de sub-17 iniciou hoje o apuramento para o Europeu goleando a Eslovénia por 10-0, na primeira jornada do Grupo A1 da Ronda 1 de qualificação.

Em disputado jogo na Cidade do Futebol, em Oeiras, as portuguesas cedo começaram a construir a vantagem, num cabeceamento de Íris Fernandes, aos oito minutos, após canto. Quatro minutos depois, a equipa nacional voltou a marcar através de canto, desta feita por Francisca Castro.

A vantagem lusa foi crescendo com naturalidade: aos 19 minutos, Eva Carreira estabeleceu o 3-0 e, num curto espaço de tempo, o resultado chegou à 'mão cheia', com os remates certeiros de Matilde Santos (31) e Luana Bessa (35).

Antes do intervalo, uma boa jogada individual de Carolina Tristão, aos 42 minutos, e o 'bis' de Matilde Santos, aos 45, fixou o resultado em sete golos sem resposta.

Na segunda parte, jogada a ritmo mais lento, o domínio português manteve-se e surgiram mais dois golos, de Carolina Tristão, de canto direto, aos 54 minutos, e Eva Carreira, beneficiando de erro da guarda-redes eslovena, aos 73, o que possibilitou que ambas bisassem na partida.

Com este triunfo, Portugal partilha a liderança do grupo com a Suíça, ambas com três pontos, garantindo praticamente a manutenção na Liga A, para os três primeiros classificados de cada agrupamento.

Portugal, que procura estar pela quarta vez na fase final do Europeu sub-17 feminino, depois de 2014, 2019 e 2024, ainda realizará mais duas jornadas, frente ao País de Gales, no sábado, e à Suíça, na terça-feira.

Jogo no campo n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal - Eslovénia, 10-0.

Ao intervalo: 7-0.

Marcadores:

1-0, Íris Fernandes, 08 minutos.

2-0, Francisca Castro, 12.

3-0, Eva Carreira, 19.

4-0, Matilde Santos, 31.

5-0, Luana Bessa, 35.

6-0, Carolina Tristão, 42.

7-0, Matilde Santos, 45.

8-0, Carolina Tristão, 54.

9-0, Eva Carreira, 73.

10-0, Cristina Fernandes, 90+3.

Equipas:

- Portugal: Beatriz Carvalho, Íris Fernandes (Ana Barbosa, 57), Carolina Simões, Maria Leitão, Carolina Tristão (Matilde Carvalho, 74), Laura Silva, Matilde Matos (Matilde Ribeiro, 57), Luana Bessa (Constança Maia, 46), Matilde Santos, Francisca Castro (Cristina Fernandes, 46) e Eva Carreira.

(Suplentes: Leonor Serralheiro, Ana Laura, Ana Barbosa, Matilde Carvalho, Constança Maia, Matilde Ribeiro, Matilda Wadewitz, Cristina Fernandes e Madalena Loução).

Selecionador: Carlos Sacadura.

- Eslovénia: Lucia Stosic, Taja Jakopic (Ela Abram, 46), Lana Novoselec (Lina Stolfa, 71), Lana Kavas, Ziva Rupar, Barbara Psenicnik (Neza Zagar, 46), Nusa Skrobar (Kaja Prelovsek, 61); Ula Osolnik, Natalja Globocnik (Neja Selan, 46), Zoja Srot e Taja Strgar.

(Suplentes: Katja Prelovsek, Kaja Prelovsek, Lina Stolfa, Ela Abram, Spela Novoselec, Anja Lukezic, Neza Zagar, Neja Selan e Lina Leben).

Selecionadora: Anja Milenkovic.

Árbitro: Roxana Recorean (Roménia).

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 100 espetadores.