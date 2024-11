Bruno Fernandes destaca "entusiasmo" que Rúben Amorim devolveu ao Sporting

O futebolista português Bruno Fernandes destacou hoje o "entusiasmo" que o treinador Rúben Amorim devolveu ao Sporting, falando sobre a trasnferência do técnico para o Manchester United.

"Sou um grande fã do Sporting e vejo muitos dos jogos deles. Rúben Amorim trouxe o entusiasmo de volta ao Sporting. Estava um pouco dividido quando ele chegou, mas ele transformou tudo e uniu todos", disse o médio internacional português, em declarações à BBC, pouco depois do empate 1-1 do Manchester United na receção ao Chelsea, clube no qual alinha João Félix.

Em relação ao atual treinador interino, Ruud van Nistelrooy, Bruno Fernandes, que vai trabalhar com Rúben Amorim no United a partir de 11 de novembro, afirmou que o técnico neerlandês "é humilde".

Campeão no Sporting às ordens de Rúben Amorim, no primeiro título do técnico luso, o médio internacional uruguaio Manuel Ugarte, colega de Bruno Fernandes no Manchester United, destacou que o plantel está entusiasmado com a chegada de Rúben Amorim e impressionado com a juventude do novo treinador, em declarações à DAZN.

Antes de falar sobre o que representa a chegada do técnico, Ugarte lembrou, primeiro, o Sporting: "Já vi que os sportinguistas estão chateados, é compreensível, porque o míster é um grande treinador. Vai ser bom para o United, vamos tentar aproveitar. Ele que transmita as suas ideias o mais rápido possível".

Ugarte, que já conhece bem os métodos de trabalho do novo treinador do United, reforçou: "Acho que a dinâmica e o dia-a-dia vai ser parecido com o Sporting, mas, obviamente, muda a liga, muda o país, muda o futebol... Vai ser um grande desafio para ele, mas todos sabemos que ele tem capacidade para isso".

O uruguaio admitiu que os colegas lhe têm questionado sobre o novo líder: "Sim, já me fizeram muitas perguntas. Uma coisa que os surpreendeu é a idade dele (39 anos). É muito jovem, tem muita fome de ganhar. Tenho a certeza que vão gostar dele".

Rúben Amorim assinou esta semana até junho de 2027, com mais um ano de opção, com o Manchester United, mas vai ainda fazer mais dois jogos pelo Sporting - cumpriu um outro na sexta-feira, na receção e vitória (5-1) ao Estrela da Amadora -, a receção ao Manchester City para a Liga dos Campeões e a deslocação a Braga para a 11.ª jornada da I Liga.