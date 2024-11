PS diz que apetite insaciável da ARM aumentará preço da água e trará novo aperto financeiro

A Concelhia do Partido Socialista do Funchal condena veementemente a decisão da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) de aumentar o preço da água em 12% no próximo ano. Uma medida que, alerta Isabel Garcês, irá trazer novos constrangimentos financeiros às famílias funchalenses, já de si a viverem grandes dificuldades decorrentes do elevado custo de vida e dos baixos salários.

A socialista manifesta a sua preocupação em relação a esta medida, tendo em conta que, por via camarária, os preços cobrados aos consumidores irão também sofrer um acréscimo, o que representará um novo aperto nos orçamentos familiares.

A presidente da Concelhia do PS-Funchal lembra que, em Dezembro de 2022, com a gestão camarária da coligação PSD/CDS, os funchalenses tiveram “como prenda no sapatinho” para 2023, um aumento de 4,04% no preço da água.

Para além disso, a socialista dá conta que, em Janeiro deste ano, a Câmara Municipal do Funchal actualizou os valores das taxas municipais, incluindo o preço da água, do saneamento básico e do tratamento de resíduos sólidos em 5,79%, obrigando as famílias a fazerem um esforço financeiro ainda maior, para conseguirem suportar esse custo mensal.

Apreensiva em relação a mais este aumento anunciado para 2025, Isabel Garcês condena a política do apertar do cinto a que a gestão da Coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ tem obrigado os funchalenses. A presidente do PS-Funchal diz mesmo que, desde que o PSD e o CDS assumiram os destinos da autarquia, desde 2021, “os funchalenses ficaram reféns dos insaciáveis apetites económicos da ARM, empresa que serve de braço armado para o PSD e os seus interesses partidários”.