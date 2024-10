Abastecimento de água cortado no Caminho do Palheiro

A Câmara Municipal do Funchal informa que o corte de água que os moradores de três ruas do Funchal que, desde as 9h00, estarão sem água, se deve a intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase (Restante Concelho).

Assim, tornou-se necessário que, hoje, 31 de Outubro, interromper o abastecimento de água no Caminho do Palheiro, tendo esta interrupção, com início às 09h00, a duração prevista de cinco horas (até cerca das 14h00).

Os arruamentos afectados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são a Rua Dr. Costa Ferreira o referido Caminho do Palheiro e a Travessa Dr. Juvenal.

Os trabalhadores da Águas do Funchal "farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis", frisa a nota da autarquia.