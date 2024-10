Funchal regista segundo maior aumento no preço das casas

Bom dia.

Imóveis valorizaram 29% no espaço de um ano. Capital madeirense era, no 2.º trimestre, a 11.ª cidade do País com as habitações mais caras. Freguesia da Sé atinge o valor por metro quadrado mais alto de sempre. Governo promete entregar 146 fogos até ao final do ano. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 24 de Outubro.

O destaque fotográfico diz respeito à notícia Avança código de conduta contra a corrupção Oposição lembra que proposta semelhante foi apresentada há dois anos na Câmara do Funchal e associa a decisão do actual executivo aos processos judiciais.

Outros destaques nesta edição de quinta-feira:

Apreensão histórica de heroína PJ retirou do mercado mais de 14 quilos de droga, avaliada em 6,5 milhões de euros. Detido tinha também 9 quilos de MDMA escondidos no carro;

Bruxelas questionada sobre apoios à descarbonização Sérgio Gonçalves confronta Comissão Europeia sobre ajudas para a transição energética dos transportes marítimos nas RUP. Nova lei entra em vigor a 1 de Janeiro.

E, por fim, "Banhos de chaleira" no lar da Bela Vista Responsável da associação gestora admite que o edifício precisa de obras.

