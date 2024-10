Preço dos combustíveis sobe ligeiramente na Madeira

Na próxima semana, os preços dos combustíveis na Região Autónoma da Madeira registam uma ligeira subida.

Assim, de 4 a 10 de Novembro, o preço da gasolina 95 irá aumentar de 1,541 euros para 1,547 euros.

Já o gasóleo, que esta semana custava 1,270 euros por litro, vai passar a custar 1,272 euros.

Por sua vez, o gasóleo colorido custará 0,955 euros, quando esta semana se fixava nos 0,953 euros.

A actualização dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis foi publicada, hoje, no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM) e no site da Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres (DRETT) e vai estar vigor desde as 0 horas da próxima segunda-feira, 4 de Novembro e as 23h59 do dia 10 (domingo).