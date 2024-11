João Monteiro afastado da final do WTT Feeder de Caracas em ténis de mesa

O português João Monteiro, terceiro cabeça de série, ficou hoje fora da final do WTT Feeder de Caracas em ténis de mesa, ao perder na meia-final com o indiano Harmeet Desai, 90.º do mundo e segundo pré-designado.

No jogo que dava acesso à final, João Monteiro perdeu por 3-2, vencendo os dois primeiros parciais por 11-4 e 15-13, mas foi derrotado nos três seguintes por 11-7, 12-10 e 11-5.

João Monteiro, 98.º colocado da hierarquia mundial, tinha garantido presença nas 'meias', depois de ter batido nos quartos de final o chinês Kaibo Wang por 3-2.