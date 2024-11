Fenerbahçe, de José Mourinho, saca vitória no último fôlego contra Trabzonspor

O Fenerbahçe venceu hoje fora o Trabzonspor, por 3-2, num jogo da Liga turca de futebol repleto de emoção, com a formação comandada por José Mourinho a garantir os três pontos já no período de descontos.

O internacional brasileiro Fred abriu o ativo já na reta final da primeira parte, aos 42 minutos, mas o melhor estava reservado para o segundo tempo.

O congolês Simon Banza (ex-Sporting de Braga) igualou a contagem, aos 59, de penálti, e, apenas oito minutos depois, repetiu o feito, novamente da marca dos onze metros, colocando os anfitriões em vantagem no marcador.

Mas o avançado bósnico Edin Dzeko, lançado em campo aos 66, restabeleceu a igualdade, aos 75, e o marroquino Sofyan Amrabat deu a vitória ao Fenerbahçe, aos 90+2.

Com os três pontos, a formação de Mourinho segue no segundo posto da Superliga turca, com 23 pontos, menos cinco do que o líder Galatasaray, enquanto o Trabzonspor - que contou com o portugês Pedro Malheiro (ex-Boavista) a titular - é 11.º, com 12 pontos.