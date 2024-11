Belenenses conquista oitava Supertaça de râguebi do seu historial

O Belenenses conquistou hoje a oitava Supertaça de râguebi do seu historial, após vencer a Agronomia, por 32-30, em encontro disputado no Centro de Alto Rendimento do Jamor, em Oeiras.

Os 'agrónomos' venciam ao intervalo por 12-11, mas a reação dos campeões nacionais no segundo tempo, quando somaram dois ensaios ao conseguido no primeiro tempo, permitiu ao Belenenses erguer o troféu, apesar de os 'verde e brancos' também terem conseguido dois toques de meta nesse período.

Desta forma, o Belenenses somou a sua oitava Supertaça e aproximou-se das 12 do Direito, que lidera o historial da competição. A Agronomia continua com cinco troféus, tantos quanto o Cascais.